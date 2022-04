Kemptener Taxifahrer wollen die Preise erhöhen

Mit Blick auf den neuen Mindestlohn und gestiegene Spritkosten beantragen die Unternehmer ein höheres Entgelt. Der Stadtrat muss darüber beschließen.

29.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die gestiegenen Spritpreise stellen viele – privat wie in Firmen – vor Probleme. Nicht jeder kann auf Fahrten verzichten, auf andere Transportmittel ausweichen oder als Unternehmer Preise beliebig erhöhen. Eine Gruppe, die das besonders trifft, sind die Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Zur Verwunderung so mancher Kunden haben sie ihre Tarife nach der Invasion Russlands in der Ukraine und der folgenden massiven Spritverteuerung bisher nicht angepasst. Der Grund: Taxiunternehmen müssen dafür einen monatelangen Genehmigungsweg einschlagen. Folge: Erst im Sommer oder womöglich noch später werden die Fahrtpreise in Kempten steigen.

