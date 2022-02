Die Praxisgemeinschaft Hofmühle eröffnet eigene Räume für Ergotherapie. Warum der Bedarf in diesem Bereich stark gestiegen ist.

12.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Praxisgemeinschaft Untere Hofmühle geht neue Wege: Wenige Meter neben den bestehenden Räumen in der Poststraße hat Inhaberin Lynn Taube eine Außenstelle für die Ergotherapie eröffnet. Drei Therapeutinnen kümmern sich dort speziell um psychisch kranke Patientinnen und Patienten – ein Angebot, das es laut Taube in dieser Form in Kempten bislang nicht gibt.