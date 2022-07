Sperrung im Kemptener Wald nach Starkregen

Bei den Unwettern letzte Woche wurde die Straße von Betzigau nach Görisried beschädigt. Wohl bis Ende Juli ist laut Staatsforsten keine Durchfahrt möglich.

07.07.2022 | Stand: 07:47 Uhr

In der vergangenen Woche haben einige heftige Gewitter mit Starkregen rund um den Kempter Wald Schäden an den Forststraßen verursacht. Laut Mitteilung des zuständigen Forstbetriebs Sonthofen wurde dabei auch die Straße zwischen Betzigau und Görisried an einer Stelle stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Durchfahrt durch den Kempter Wald auf der Gemeindestraße ist daher aktuell nicht möglich.

Die Reparatur des beschädigten Straßenabschnitts werde voraussichtlich erst Ende Juli abgeschlossen sein können. Revierleiter Sebastian Neubauer: „Bis zum 30. Juli ist die Gemeindeverbindungsstraße Betzigau - Görisried offiziell gesperrt, aber wir organisieren die Ausbesserungsarbeiten und bitten bis zur Aufhebung der Sperrung um Verständnis.“ (Hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Gewitterwarnungen im Allgäu.)

Kemptener Wald: Loch in der Fahrbahn zwischen Betzigau und Görisried nach Starkregen

Der Niederschlag in der vergangenen Woche habe den alten Steindurchlass unter der Gemeindestraße so stark beschädigt, dass die Böschung auf einer Seite der Straße abrutscht und sich ein Loch in der Fahrbahn aufgetan hat, erläutert der Förster, der im Kempter Wald nicht nur den Staatswald pflegt, sondern auch für die Sicherheit vieler Verbindungen zuständig ist. Aktuell sei die Durchfahrt ab der Betzigauer Waldkapelle bis zum „Blockhäusle“ nicht möglich. Radfahrer und Fußgänger können Neubauer zufolge den gesperrten Abschnitt über die nördlich gelegene private Forststraße Richtung Beilstein umgehen.

(Lesen Sie auch: Extremes Wetter im Allgäu: "Bewegen uns wettermäßig immer mehr Richtung Tropen")

Alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Gemeindestraße nicht für die Durchfahrt zu nutzen. Die Anfahrt zur „Mehlblock Alpe“ durch den Kempter Wald sei von Kempten aus im Moment nicht möglich. Die Zufahrt bis zum gesperrten Abschnitt sei gewährleistet. Auch die Wanderparkplätze stünden nach wie vor allen Besuchern zu Verfügung. (jaj)

