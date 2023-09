Alternativen zur ZUM in Kempten gesucht - Wo sollen die Busse künftig halten?

Mit dem Umbau des Sparkassenquartiers sind neue Lösungen für den Busverkehr in Kempten gefragt. Zwei Hauptstationen sollen entstehen - unter Zeitdruck.

23.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im Jahr 1995 eröffnet, erreicht die ZUM nun ihr Lebensende. Wie eine Untersuchung bestätigte, ist die zentrale Umsteigestelle am Albert-Wehr-Platz unter modernen Anforderungen an den Nahverkehr nicht mehr zukunftsfähig. Beschleunigt wird ihr Ende durch die Pläne, das benachbarte Sparkassenquartier an König- und Horchlerstraße umzugestalten. Danach wieder ins beengte Areal beim Stadtpark zurückzukehren, ergebe keinen Sinn. Also müssen sich die Nutzerinnen und Nutzer des Nahverkehrs auf manche Neuerung einstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.