Kemptenerin Ilse Fründt feiert 99. Geburtstag: Ihr Leben zwischen Kirche, Kiel und Allgäuer Kuhstall

Bei der Christuskirche fand Ilse Fründt in Kempten Gemeinschaft in schwierigen Zeiten. Ins Allgäu kam sie wegen ihres Mannes und entdeckte ungeahnte Talente.

16.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Hier fühle ich mich zu Hause“, sagt Ilse Fründt. In der Gemeinde der Christuskirche habe sie den Halt gefunden, der ihr nach dem Tod ihres Mannes vor vielen Jahren gefehlt habe. Als Mesnerin das Abendmahl vorbereiten, Liedtafel stecken, Kuchen backen und verkaufen, Gemeindebriefe zusammenstellen – um all das kümmerte sich Ilse Fründt ehrenamtlich. Am Sonntag feiert sie ihren 99. Geburtstag. Sie sagt: „Und wenn es mir gesundheitlich wieder besser geht, dann will ich wieder mehr helfen.“

