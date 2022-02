Kemptenerin Isabella Dartmann ist nun Saarlandbotschafterin

Isabella Dartmann, Musicalsängerin aus Kempten, erhielt Ernennungsurkunde von Ministerpräsident Tobias Hans. Sie steht im Ludwig-Mucial in Füssen auf der Bühne.

Die Kemptener Sängerin und Darstellerin Isabella Dartmann ist zur „Saarlandbotschafterin“ ernannt worden. Tobias Hans, Ministerpräsident des kleinen Bundeslandes im Westen Deutschlands, sprach die Ernennung bei einer Feier in Saarbrücken persönlich aus. „Ihre Beziehung zum Saarland und Ihr erfolgreicher Lebensweg prädestinieren Sie für diese Berufung“, sagte er. „Aufgrund Ihrer beruflichen Erfahrung verfügen Sie weltweit über gute Kontakte zu Kultur und Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.“ Durch ihr Vorbild und als Sympathieträgerin könne Dartmann die Identität des Saarlands weit über die Landesgrenzen hinaus emotionalisieren.

Steht im Musical Ludwig ² im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen auf der Bühne: die Kemptenerin Isabella Dartmann. Bild: Ralf Lienert

Isabella Dartmann lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Kempten. Einem größeren Publikum ist die 40-Jährige als Musicalsängerin und -darstellerin in Füssen bekannt geworden. In Ludwig² ist sie als Erzieherin Sybilla Meilhaus und als Herzogin Ludovika von Bayern zu sehen – das nächste Mal am kommenden Wochenende, wenn das Musical erneut auf dem Spielplan in Füssen steht. Außerdem hat sie die Rolle der Mathilde in „Die Schöne und das Biest“ übernommen, einem Musical, das im November im Festspielhaus Premiere feierte und am kommenden Freitag und Samstag wieder im Festspielhaus gezeigt wird. „Für uns ist Isabella eine tragende Säule. Wir sind stolz, sie in unserer Festspielhaus-Familie zu wissen“, sagt Geschäftsführerin Birgit Karle.

Isabella Dartmann unterrichtet Musik an einer Grundschule. Sie gibt auch Unterricht in Gesang und Gesangstechnik

Schon als Vierjährige hatte Isabella Dartmann Ballettunterricht. Bald stand sie im „Kinder Musik Theater“ Saarbrücken auf der Bühne. Nach ihrer Gesangsausbildung an der Musikschule Saarbrücken schloss sie ihr Staatsexamen am Augsburger Leopold-Mozart-Zentrum für Musik und Musikpädagogik in den Bereichen Gesang und Instrumentarium ab. Die Liebe führte sie nach Kempten. Dartmann unterrichtet Musik an einer Grundschule und gibt sowohl privat als auch an „Ludwigs Musical Academy“ in Füssen Unterricht in Gesang und Gesangstechnik. Die Nachwuchsförderung liegt ihr sehr am Herzen. „Ich liebe das Unterrichten“, sagt Dartmann. „Ich möchte den Kindern meine Begeisterung für die Kunst weitergeben und jedes Talent fördern.“ In Zürich absolviert sie nun eine schauspielerische Fortbildung.

Isabella Dartmann spielt im Ludwig-Musical in Füssen die Erzieherin des jungen Ludwig (im Bild Ben Bickele), Sybilla Meilhaus. Aber auch als Herzogin Ludovika von Bayern steht sie im Festspielhaus Neuschwanstein auf der Bühne. Bild: Michael Böhmländer

Inzwischen hat die Wahl-Allgäuerin auch eine Solo-CD auf den Markt gebracht. Auf dem Album „IchBinIch“, erschienen 2020, singt sie ihre Eigenkomposition „Träumeland“, den Opernklassiker „Caro mio ben“ und drei Lieder aus dem Ludwig-Musical, darunter das titelgebende Lied „Ich bin Ich“ und ihre englische Version von „Liebe ein ganzes Leben“.

Ernennung zur Saarlandbotschafterin ist für die Musical-Darstellerin aus Kempten „eine unglaubliche Ehre“ und ein Ansporn

Für Isabella Dartmann ist die Ernennung zur Saarlandbotschafterin „eine unglaubliche Ehre“ und ein Ansporn. Ihren ersten Botschafter-Auftrag hat sie schon erfüllt: Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans möchte bald ins Festspielhaus nach Füssen kommen und Ludwig² sehen.

