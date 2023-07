Kemptenerin spendet mit Testament mehr als 66.000 Euro für Schulprojekt in Äthiopien

Ein Wunsch in einem Testament nimmt die evangelische Kirche in Kempten in die Pflicht. Mehr als 66.000 Euro fließen in den Bau einer Grundschule in Äthiopien.

21.07.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Eine Erbschaft, der Pflichten folgen. In ihrem Testament bedachte Ingeborg Junge die Diakonie oder die evangelische Kirche im Dekanatsbezirk Kempten. Mit einer Vorgabe: Das Geld solle Kindern im Ausland zu Gute kommen.

Der Startschuss für das daraus entstandene Projekt ist nun an der Gustav-Stresemann-Grundschule gefallen – Kinder pflanzten zusammen mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Dekan Jörg Dittmar einen Apfelbaum. 66.219,50 Euro gehen nun nach Äthiopien für den Bau einer Grundschule.

Schulkinder und Kemptener Dekan pflanzen Apfelbaum als Zeichen

Der Dekanatsausschuss als zuständiges Gremium hatte zuvor einstimmig beschlossen, mit dem Geld aus der Erbschaft den Bau einer Grundschule in Äthiopien unterstützen zu wollen. Am Donnerstag überreichte Dekan Jörg Dittmar nun einen symbolischen Scheck an Prof. Johannes Steinbrunn, Vorsitzenden des Fördervereins „Kempten – Unsere Schule in Äthiopien“. Ziel des Vereins ist es, Bildungsperspektiven für Kinder in dem afrikanischen Land zu schaffen.

Als Zeichen für diese Vision pflanzten Vereins- und Stadtvertreter sowie Schulkinder gemeinsam einen Apfelbaum bei der feierlichen Übergabe des Schecks an der Gustav-Stresemann-Grundschule in Kempten. Der scheidende Dekan Jörg Dittmar sagte: „Der Apfelbaum ist für uns Evangelische zum Symbol einer unverwüstlichen Hoffnung geworden.“ Martin Luther habe das einmal so gesagt, erklärte Dittmar: „Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute trotzdem noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“

Kemptener Verein setzt sich für Bildungschancen in Äthiopien ein

Das Kemptener Grundschul-Projekt in Äthiopien stünde für Chancen- und Bildungsgerechtigkeit – und das weltweit. Dittmar: „Dieses Projekt ist richtig und vernünftig und zugleich Ausdruck einer unverwüstlichen Hoffnung in uns Menschen. Da sind wir gerne mit an Bord!“

Der Spatenstich an der Gustav-Stresemann-Grundschule war laut Mitteilung übrigens nicht zufällig gewählt: Schulleiterin Dagmar Engstler ist nicht nur Kirchenvorsteherin in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Mang, sie hatte die äthiopische Grundschule als Zuwendungsempfängerin ins Gespräch gebracht.