Kentucky Fried Chicken plant Schnellrestaurant auf Parkplatz in  Kempten

Mit diesem Planungsverfahren will die Stadt für das Schnellrestaurant im Kemptener Nordosten den Weg ebnen. In der Nähe des Standorts gibt es bereits Fast Food.

30.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Schnellrestaurant will sich an der Ulmer Straße nahe des Toom-Baumarktes ansiedeln. Dabei handelt es sich wohl um ein Lokal von Kentucky Fried Chicken (KFC). Mehrfach vertagt hat der Bauausschuss jetzt das nötige Planungsverfahren eingeleitet.

Das KFC-Restaurant soll etwa 600 Meter entfernt von McDonald’s entstehen

Konkret soll das Lokal im Kemptener Nordosten am Rand des Baumarkt-Parkplatzes an der Ulmer Straße entstehen, also vergleichsweise nahe am Autobahn-Anschluss zur A7. Etwa 600 Meter weiter, an der Bleicherstraße, findet sich in dem Stadtteil bereits ein McDonald’s. (Lesen Sie auch: Das Cambomare bereitet den Sommer vor: Der Vorverkauf der Saisonkarten fürs Freibad startet und in der Sauna ändert sich etwas)

Das Schnellrestaurant hat eine Fläche von 15 auf 25 Meter und ist etwa 5,30 Meter hoch

KFC ist eine auf Geflügel spezialisierte Systemgastronomie, die auch vegetarische Produkte im Sortiment hat. Geplant ist direkt auf dem Parkplatz ein eingeschossiges, etwa 5,3 Meter hohes Gebäude. Mit den Maßen von 15 auf 25 Meter nimmt es laut Florian Eggert vom Stadtplanungsamt vergleichsweise wenig Fläche ein. Hinzu kommen eine Terrasse, eine Fahrspur für den Autoschalter (Drive-in) und einige Stellplätze. (Hier lesen Sie: Im Supermarkt gekauft, am Wochenmarkt verkauft - gibt es das auch in Kempten?)

Zwei Stadträte stimmen im Bauausschuss Kempten gegen das Vorgehen

Um Baurecht zu schaffen, ist eine Änderung des Bebauungsplans „Ulmer Straße“ nötig. Der Bauausschuss empfahl dem Stadtrat gegen die Stimmen von Stefan Prause (CSU) und Franziska Maurer (Grüne), dafür im beschleunigten Verfahren einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Nun ist der Stadtrat gefragt.

In dem Rahmen des Planungsverfahrens werden nötige Details geklärt. Auch die neue Solarpflicht für neue Industrie- und Gewerbebauten ist dann Thema. Nach aktueller Zeitlinie könnte der Plan noch vor Jahresende endgültig beschlossen werden.