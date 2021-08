Auch Milchwerk betroffen: Straßen und Keller stehen in Kimratshofen nach Regen unter Wasser

Im Altusrieder Ortsteil Kimratshofen waren am Montagabend nach starkem Regen einige Straßen überflutet. Auch Keller von Wohnhäusern liefen voll mit Regenwasser.

30.08.2021 | Stand: 19:19 Uhr

Der Dauerregen am Montag blieb nicht ohne Folgen: In Kimratshofen (Gemeinde Altusried) wurden drei Straßen überflutet, das Wasser stand auch in zwei Kellern in Privathäusern sowie im Milchwerk.

Etwa 70 bis 80 Feuerwehrleute der umliegenden Ortsfeuerwehren waren laut dem Oberallgäuer Kreisbrandrat Michael Seger am Montag Abend im Einsatz.

Feuerwehren pumpen in Kimratshofen nach Überschwemmungen Keller aus

Sie pumpten die überschwemmten Keller leer, ebenso das Wasser aus dem Milchwerk und machten die Straßenzüge wieder befahrbar.

Lesen Sie auch: Extremwetter! Versichert? - Worauf es bei der Versicherung für Hauseigentümer ankommt