Kinder-Fotos im Internet: Expertinnen aus Kempten raten Eltern zur Vorsicht

Bilder der eigenen Kinder sind oft nichts Privates mehr, sondern frei verfügbar im Netz. Kinderschutzbund und Frauennotruf wollen für Gefahren sensibilisieren.

10.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Vermutlich hütet jeder Mensch ein Foto von sich als Baby in der Badewanne. Und kleine Kinder, die nackt am Badestrand herumtollen, sind vor allem eines: unschuldig. Doch diese Dinge, die bis vor wenigen Jahrzehnten noch völlig unproblematisch waren, sind es heute – im Zeitalter des Internets – nicht mehr. Das Badewannen-Foto ist inzwischen digital, und Kleinkinder sind am Strand meistens von vielen Menschen mit Smartphones umgeben, die Fotos und Videos aufnehmen. Katharina Schrader, SPD-Stadträtin und Mutter zweier Söhne, erwischt sich dabei, wie sie in solchen Situationen aufpasst, dass niemand sein Handy auf ein nacktes Kind richtet. Sie ist vorsichtig, sagt sie – und wünscht sich das auch von anderen Eltern.

