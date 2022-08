Kinder haben Furchtbares erlebt - Ukraine-Spenden in Kempten helfen ihnen

In Kempten leben 831 Flüchtlinge aus der Ukraine – viele sind unter 21 Jahre alt. Wie die Stadt für sie Schulen und Kitas organisiert und wer die Kosten trägt.

05.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen haben den Krieg in heftig umkämpften Regionen hautnah miterlebt, mussten sich in ständiger Angst in Bunkern und Kellern verstecken. Kemptens Sozialreferent Thomas Baier-Regnery geht davon aus, dass auch ein Teil der ukrainischen Kinder und Jugendlichen in Kempten unter schweren psychischen Belastungen leidet. „Diese Kinder haben Furchtbares erlebt. Jede Flucht ist traumatisch", sagt er. (>>>Lesen Sie auch: In Kempten unterstützen Lesepaten Kinder aus der Ukraine beim Lernen

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.