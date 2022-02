Kempten bleibt ohne spezielles Kinder-Impfzentrum. Dort piksen die Kinder- und Jugendärzte in den Praxen. Auffällig ist etwas anderes: Die PIMS-Fälle steigen.

12.02.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Das Kinderimpfzentrum in Sonthofen lockt viele, sogar Eltern von außerhalb des Oberallgäus. Sie schätzen die kindgerechte Ausrichtung mit bunten Polstern, Bücherkiste und TV-Kinderfilmen. Manche Eltern fragen sich, wann es so etwas auch in Kempten gibt. Doch hier sei so ein spezielles Kinder-Impfzentrum nicht geplant, sagt Kinderarzt Dr. Stefan Zeller. In Kempten erfolgt das Impfen von Kindern gegen Corona demnach weiter bei Kinder- und Jugendärzten sowie Hausärzten.