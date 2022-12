Schlangen vor der Praxis und Quasi-Aufnahmestopp: Kinderärzte in Kempten sind am Limit

Kinderärzte in Kempten sind am Limit – doch laut Statistik gibt es hier sogar zu viele von ihnen. Wo es hakt und welche Folgen die Situation für Familien hat.

06.12.2022 | Stand: 10:36 Uhr

Bereits seit Jahren besteht bei vielen Kinder- und Jugendarztpraxen in Kempten faktischer Aufnahmestopp – die aktuelle Infektionswelle verschärft die Situation nun weiter. Eltern, Kinder, Behandelnde und Angestellte – viele sind am Limit. Doch wer könnte an der Situation etwas ändern? Wer ist verantwortlich?

Bis nach Marktoberdorf sei sie mit ihren Enkeln für einen freien Termin geschickt worden, berichtet etwa unsere Leserin Dr. Margareta Bögelein. Kinderarzt Thomas Potthast spricht von Patienten-Schlangen, die Montagmorgens von seiner Praxis im ersten Stock des Lyzeums bis zur Bäckerei im Erdgeschoss reichten. In den meisten Praxen werden wie bei ihm nur noch Geschwister von Patienten aufgenommen oder besonders dringende Fälle. „Wir schaffen das sonst einfach nicht mehr“, sagt Potthast. Im Zuge der Recherchen für diesen Artikel haben wir unter der 116117 telefonisch nach einem Kinderarzttermin gefragt. Die Antwort: Im Umkreis von 50 Kilometern ist von den Praxen bis Jahresende kein freier Termin gemeldet.

Lesen Sie auch: Infektionswelle bringt Kinderkliniken im Allgäu an Kapazitätsgrenzen: "Wir machen dann eine Triage"

Soweit die Ausgangslage. Allerdings: Rechnerisch ist die Region Kempten-Oberallgäu sogar überversorgt, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) mit. Weitere Kinderärzte dürfen hier demnach also gar nicht arbeiten; und etwa Teilzeitkräfte dürfen nicht aufstocken.

Kinderarzt-Praxen in Kempten: Quasi-Aufnahmestopp für neue Patientinnen und Patienten

Der Status „Überversorgt“ resultiert aus der sogenannten Bedarfsplanung. Diese berechnet anhand der Zahl der Kinder und Jugendlichen in einer Region, wie viele Kinderärzte dort arbeiten dürfen. Im Bereich Kempten-Oberallgäu soll ein Arzt laut KVB 2897,35 Kinder versorgen. Weil es etwas weniger Kinder pro zugelassenem Arzt sind, liegt der Versorgungsgrad bei 117 Prozent. Damit gilt die Region als überversorgt. Von einer Unterversorgung ist übrigens erst ab einem Versorgungsgrad von 50 Prozent die Rede – der in Bayern bei Kinderärzten nirgends erreicht wird; den niedrigsten Wert hat Dingolfing-Landau mit 84,89 Prozent.

Lesen Sie hier: Warum sich Kinderschützer im Allgäu Sorgen machen

Die Bedarfsplanung ist eine „Farce“, sagt der Kemptener Kinderarzt Stefan Zeller

Bildet die Bedarfsplanung die Realität also gar nicht ab? Der Kemptener Kinderarzt Stefan Zeller nennt sie eine „Farce“. Die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen habe sich seit Beschluss dieser Rahmenbedingungen etwa verdoppelt. Entwicklungsverzögerungen, chronische Krankheiten und speziell psychische Krankheiten hätten zugenommen, ebenso Übergewicht. Bislang wechselten Jugendliche im Alter von 13, 14 Jahren zum Hausarzt.

Doch auch die seien überlastet, sagt Zeller: In der Folge blieben die Jugendlichen länger bei den Kinderärzten. „Die Aufgaben sind viel mehr geworden, die Bedarfsplanung bildet das aber nicht ab“, sagt Zeller. „Wenn wir ordentlich versorgen wollen, können wir nicht mehr Kinder aufnehmen.“

Der "Gemeinsame Bundesausschuss" macht die Regeln für die ärztliche Bedarfsplanung

Die Regeln für die Bedarfsplanung bestimmt der „Gemeinsame Bundesausschuss“ in Berlin. Er ist besetzt mit Vertretenden aus Arztpraxen und Krankenhäuser sowie der gesetzlichen Krankenkassen. Außerdem gibt es „unparteiische Mitglieder“. Vorsitzender ist Professor Josef Hecken, der auch dem Unterausschuss für Bedarfsplanung vorsitzt. Ob denn angesichts der Diskrepanz zwischen Realität und Bedarfsplanung etwas an den Regeln geändert werden sollte? Er siehtviel mehr die Landesausschüsse in der Verantwortung, die je nach lokalem Bedarf „umfassend“ von den bundesweiten Vorgaben Abweichungen beschließen dürften.

Lesen Sie auch: Konzerttickets, Bücher, Malkurse, Stadtführung Kempten: Geschenketipps der Allgäuer Zeitung

Diese Landesausschüsse sind wiederum mit Vertretenden aus Medizin und von Krankenkassen besetzt. Ihre Entscheidungen unterliegen in Bayern der Genehmigung durch das Ministerium für Gesundheit und Pflege, teilt KVB-Pressesprecher Dr. Axel Heise mit. Klagen wie aus Kempten gebe es jedoch in ganz Bayern. Überall zusätzliche Sitze zu erlauben, sei demnach keine Lösung: „Es gibt Regionen, wo es deutlich heftiger brennt als in Kempten“, sagt Heise.

Der Fachkräftemangel macht Kinderarzt-Praxen in Kempten zusätzlich zu schaffen

Was wieder zum Ausgangspunkt zurückführt: in die Praxen. Schon jetzt kämpfen die mit Fachkräftemangel, vor allem bei den Medizinischen Fachangestellten. So manche Kinderarztpraxis ist während der Recherche für diesen Artikel telefonisch nicht erreichbar. Medizinische Fachangestellte müssten sich seit Jahren vor Eltern für etwas entschuldigen, wofür sie nichts können, erklärt Kinderarzt Zeller: „Und das nächste Nadelöhr sind die Mediziner selbst.“ Zusätzliche Sitze seien das eine – doch schon jetzt würden viele Ärzte keine Nachfolger finden. „Es wird weiter eskalieren.“

Lesen Sie hier: Was Familien im Allgäu schon immer fordert - und welche Tipps Experten haben