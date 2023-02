Kinderbuch von Dominik Hofmann: Hexe Grausekinn und gesundes Essen

"Griselda Grausekinn: Die pummelige Hexe und ihr Trollhunger": Im Kinderbuch von Dominik Hofmann geht es um Ernährung und Akzeptanz des eigenen Körpers.

21.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Schokoladentorte, Würstchen und Vanilleeis mit Sahne – die Hexe Griselda Grausekinn isst gerne. Doch als sie mit dem Essen nicht mehr aufhören kann, wird ihr Hunger zum Problem. Und spätestens als beim alljährlichen Tanz zu Halloween Griselda Grausekinns Besen unter ihr bricht, und sie im Flug andere Hexen mit sich zu Boden reißt, steht ihre Entscheidung fest: Die Hexe will abnehmen. Aber wie? Und wie geht das auf gesundem Wege?

Diese Frage stellte sich Dominik Hofmann aus Kempten. Nicht für sein Buch „Griselda Grausekinn – Die pummelige Hexe und ihr Trollhunger“, sondern für eines der Kinder, das er als Erzieher betreute, erzählt er. „Es litt unter seinem Gewicht und unter dem Mobbing der anderen Kinder.“ Mit dem Buch will Hofmann Anreize geben für eine gesündere Ernährung. Aber auch dafür, den eigenen Körper so zu akzeptieren, wie er ist.

Radieschen sind die Leibspeise der Hexe Griselda Grausekinn. Ihr Vater ist ein stets hungriger Troll.

Radieschen sind die Leibspeise von Hauptfigur Griselda Grausekinn. Am liebsten pflückt sie die kleinen Knollen im eigenen Garten. Dort kam auch Autor Dominik Hofmann auf die Idee für den Charakter: eine rundliche Hexe mit rotem Kleid, grünem Hut und grünen Haaren. Eine Hexe, die ist wie keine andere: Denn ihr Vater ist ein Troll. Von ihm hat sie auch den „Trollhunger“ geerbt, wie Hofmann es nennt – ein rauschhaftes Essverhalten, das Trollen ihr typisches Aussehen gibt.

Griselda Grausekinn wird verspottet und ist traurig, doch Bär Bruno Schleckermaul und Hexenfreundin Susi Süßkind muntern sie auf.

Doch wegen diesen Eigenheiten machen sich die anderen Hexen in der Geschichte lustig über Griselda Grausekinn. Verspotten sie, lachen sie aus. Griselda Grausekinn ist traurig. Einzig Bär Bruno Schleckermaul, der mit ihr in einer Höhle lebt, und ihre Hexenfreundin Susi Süßkind muntern sie wieder auf. Gehen mit ihr im Wald spazieren, essen mit ihr grünes Gemüse und machen sie mit Werner Muskelprotz bekannt – einem etwas überheblichen Fitnessfanatiker, ganz Klischee. Nachdem Griselda Grausekinn ihn mit einem Zaubertrick überlistet, findet schließlich auch die Hexe Spaß am Sport und kommt ihrem Ziel, wieder auf dem Besen zu sitzen, immer näher.

Liebevoll gestaltete Illustrationen von Franziska Hohenhausen schmücken das Kinderbuch.

Liebevoll gestaltete Illustrationen von Franziska Hohenhausen schmücken die Kapitel im Buch. Sie zeigen die Hexe beim Gemüsekauf oder tanzend am Nikolaustag, wenn Bären-Freund Bruno Schleckermaul Ziehharmonika spielt. Mit den Radieschen-Rezepten am Ende des Buches will Autor Hofmann Leserinnen und Lesern Inspirationen liefern – etwa für ein Radieschenbrot oder eine aufwendigere Quiche. Auch in Kindergärten oder Schulen will der Autor sein Buch ab drei Jahren vorlesen.

Doch nur Radieschen machen Hexe Griselda Grausekinn auf Dauer nicht glücklich. Und vor allem nicht satt. Um wieder zu Kräften zu kommen, greift sie zur Schokoladentorte. Wird sie es diesmal schaffen, nach einem Stückchen mit dem Essen aufzuhören? Und tatsächlich: Die Hexe hat den rauschhaften „Trollhunger“ besiegt. Auch dass ihr danach wieder ein kleines Bäuchlein wächst, stört sie nicht. Denn sie sagt zu sich selbst: „Egal ob Hexe oder Troll. Du bist einzigartig.“

Das Buch: Dominik Hofmann/Franziska Hohenhausen: Griselda Grausekinn: Die pummelige Hexe und ihr Trollhunger. Mani Verlag. 224 Seiten; 22 Euro.