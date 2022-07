Kindermusical im Zirkuszelt: Manege frei für Fritzi und Freunde

Fritzis Welt Festival in Durach: 2000 Besucher strömen ins Zirkuszelt. Das Familienmusical erhält viel Applaus. Sandra Ade plant 2023 zweites Festival.

19.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Durach Den meisten tierischen Freunden von „Fritzi, dem Frosch“ am Seerosenteich ist langweilig. Daher beschließen Fritzi, die Maikäfer, Ameisen, Störche, der Igel, eine Schmetterlingsdame und viele mehr, sich gegenseitig Zirkusnummern vorzuspielen. So lässt Fritzi-Erfinderin Sandra Ade in ihrem Kindermusical „Fritzi und der Zirkus“ einen Reigen von Tieren mit viel Musik und schwungvollen Liedern in eine Manege einziehen. Dass die über 50 Darsteller des Musicals drei Mal in einem tatsächlich echten Zirkuszelt auflaufen konnten, verdanken sie dem unermüdlichen Engagement der Musikpädagogin.

Fritzi Welt Festival in Durach: Musical, Märchen und Konzerte im Zirkuszelt

Sandra Ade leitet die Klangkunstwerkstatt in Durach und hat mit vielen ehrenamtlichen Helfern auf der Wiese gleich hinter dem Gebäude ein Zelt mit 400 Zuschauerplätzen aufgebaut. Damit der Aufwand sich lohnt, gab es an vier Tagen ein kleines „Fritzis Welt Festival“ mit Konzerten, Musical und Märchenlesungen.

Bei „Fritzi und der Zirkus“ in Durach war auch Mitmachen im Zelt gefragt. Bild: Harald Holstein

Schon bei der ersten Vorstellung von „Fritzi und der Zirkus“ am Samstagvormittag strahlt das große rote Zelt Festivalatmosphäre aus. Väter und Mütter, Omas und Opas strömen mit aufgeregten und neugierigen Kindern ins Zelt. Als die letzten Familien auf den leicht ansteigenden Rängen im voll besetzten Zelt ihren Platz eingenommen haben, zeigt sich eine Schar einfallsreich kostümierter Tiere in der bunt ausgeleuchteten Manege.

"Fritzi, der Frosch" im grünen Tutu plant mit Freunden eine Zirkusshow

Jedes befreundete Tier von „Fritzi, dem Frosch“ – gespielt von Regina Mara Ade im grünen Tutu – bringt einen speziellen Wunsch mit. Die Marienkäfer mit italienischem Akzent wollen keine Pizza mehr backen, sondern lieber Eis herstellen. Die zackigen Ameisen, die jedes Satzzeichen mitsprechen, wollen auch mal groß wie Elefanten sein. Jedes Tier bekommt einen eigenen Auftritt und ein eigenes Lied. Mit Andreas Schütz (Piano), Martin Klee (Schlagzeug), Tom Hauser (Bass) und Ehemann Albert Ade (Sopransaxofon) gibt es eine prominent besetzte Band, in der Sandra Ade und Dirk Horeth die Nummern mit Gesang und Gitarre begleiten. Die schmissigen Kompositionen sorgen für gute Stimmung, in die das Publikum gerne klatschend einsteigt.

Akrobatik bei "Fritzi und der Zirkus": Max Kinker (links) jongliert als Igel Igor mit Jonas Bayer (rechts). Bild: Harald Holstein

Fast jeder Auftritt wird von über 30 Kindern begleitet. Die Kleinen und Kleinsten balancieren Bälle, treten als Tausendfüßler auf und werfen sich für jeden Auftritt in ein anderes Tierkostüme. Körperpyramiden und Tellerjonglagen der Artistengruppe des Allgäu-Gymnasiums unter Leitung von Matthias Heimler steigern das zirzensische Flair.

"Fritzi Welt Festival"-Organisatorin Sandra Ade lud auch zu einer Märchenzeit ins Zirkuszelt ein. Bild: Matthias Becker

Akrobatischer und zugleich clownesker Höhepunkt ist Max Kinker als tollpatschiger Igel Igor mit Jonas Bayer. Ihre Jonglage mit Bällen, Keulen, Reifen und ihr Slapstick mit dem Skateboard auf schiefer Ebene begeistert Jung und Alt. Entsprechend stürmisch und laut ist der Jubel am Schluss.

Beim „Fritzi Welt Festival" gab es auch abends Konzerte im Zirkuszelt in Durach, unter anderem mit der Harfenistin Evelyn Huber. Bild: Eddi Nothelfer

Rundum zufrieden zeigt sich Sandra Ade am Ende des viertägigen Festival-Spektakels. „Es waren tolle Tage, und alles ist glatt gelaufen“, freut sich die 42-Jährige. Knapp 1200 Menschen sahen ihr Familien-Musical „Fritzi und der Zirkus“. Auch die beiden Märchen-Vorstellungen am Sonntag waren mit insgesamt 400 Gästen, darunter zahlreiche ukrainische Familien, gut besucht. Das Akustik-Duo „Two in Tune“ mit Sängerin Sibylle Kinzer und Gitarrist Dirk Horeth lockte zum Festivalauftakt 280 Fans ins Zelt. Wermutstropfen war das Konzert Harfenistin Evelyn Huber, zu dem nur 40 Gäste kamen. Die Reggae-Party von Rootsman Fyah am Samstagabend erlebten 110 Besucher. Auch nächstes Jahr soll es ein Fritzi-Festival im Zirkuszelt geben, kündigt Sandra Ade an.