Zahnarztbehandlung mit Zauberstab und Traumkugeln

Bohrer haben bei diesen Allgäuer Kinderzahnärztinnen nichts verloren. Sie arbeitet mit dem Zauberstab. Eine Zahnbehandlung der besonderen Art.

12.10.2023 | Stand: 15:36 Uhr

Fernsehen beim Zahnarzt? In der Praxis von Kinderzahnärztin Tanja Eberle ganz normal. Ein Bildschirm hängt über dem Behandlungsstuhl, vor allem die Serien Peppa Wutz und Paw Patrol sind dort oft zu sehen. Ein Kuscheltier sitzt auf dem Tisch, an der Wand hängt ein Bild von einem pinken Hund. Bohrer, Zangen, Ätzgel? Das gibt es bei der Kinderzahnärztin Tanja Eberle nicht. Sie arbeitet mit Zauberstab, Traumkugeln und Schlumpfshampoo. Es gehe darum, dass Negatives nicht stattfindet. "Spritze, Bohrer, das sind Triggerwörter", sagt Eberle. Stattdessen nutzt sie Begriffe, die positiver behaftet sind.

Denn es geht der Kinderzahnärztin vor allem darum, Kindern die Angst zu nehmen. "Wir gehen locker und freundschaftlich mit den Kindern um", sagt Eberle. In den meisten Fällen öffnen sich die jungen Patienten dann. Während der Behandlung machen sich die Zahnärztinnen die kindliche Fantasie zunutze. "Ich habe selbst viel Freude daran, mir die Geschichten auszudenken", sagt Sylvia Endlicher, ebenfalls Kinderzahnärztin in der Kemptner Praxis.

Kinderzahnärztin arbeitet mit Prinzessinnenfüllung und Glitzerstaub

Die Kinder bekommen dann zum Beispiel eine "Prinzessinnenfüllung", auf die Füllung wird Glitzerstaub gestreut. "Das Kind denkt darüber nach und nicht mehr über das, was in seinem Mund passiert", sagt Eberle. Manchmal dürfen die jungen Patienten auch den Zauberstab in die Luft halten. Auch dann liege ihr Fokus darauf und nicht mehr auf der Behandlung, sondern dem glitzernden Utensil. Ist eine Spritze vonnöten, versperrt eine Arzthelferin mit ihren Händen die Sicht darauf. "Damit kein Glitzerstaub in die Augen kommt."

Die meisten von Eberles Patienten sind zwischen eineinhalb und zehn Jahren alt. Eine der wichtigsten Grundsätze in der Kinderzahnheilkunde sei "Tell-Show-Do" (engl.: Sagen-Zeigen-Machen). "Zuerst sagen wir, was wir machen werden, dann zeigen wir es. Entweder am Finger oder an einem Stofftier", sagt Endlicher. Erst danach beginnt die Behandlung mit den fantastischen Utensilien. Natürlich funktioniere diese Methodik nicht bei allen Kindern. "Aber bei 95 Prozent haben wir damit Erfolg", sagt Eberle.

Angst vor dem Zahnarzt: Viel hängt von den Eltern ab

Wichtig sei auch, wie die Eltern mit dem Kind über den Zahnarztbesuch sprechen. "Eltern projizieren eigene Ängste auf ihr Kind", sagt Eberle. Es sei wichtig, dass sie den Zahnarztbesuch dem Nachwuchs gegenüber positiv bewerten und den Kinderzahnärztinnen vertrauen. "Es ist gut, wenn die Eltern sich während der Behandlung im Hintergrund halten." Nur so können die Zahnärztinnen das Vertrauen der Kinder gewinnen.

Mit den jungen Patienten Termine zu planen, ist laut Eberle etwas schwierig. Mit manchen brauche man einfach länger, als mit anderen. "Kinder sind nicht planbar." Deshalb und auch, weil die Patientenzahl in der Praxis steigt, komme es gelegentlich zu Wartezeiten. "Das tut uns auch Leid, aber wir können es nicht ändern", sagt Endlicher. Ihr Eindruck ist, dass der Ton seit der Corona-Pandemie rauer geworden ist, dass das Verständnis gesunken ist. "Wir geben unser Bestes." Aber es sei eben auch wichtig, sich genügend Zeit für die Patienten zu nehmen.

Auch Erwachsenen gefällt es bei den Kinderzahnärztinnen

Einige Kinder werden auch von ihrem Hauszahnarzt für bestimmte Behandlungen an Eberles Praxis überwiesen. Bei ihr arbeitet auch eine Anästhesistin, die jungen Patienten können also auch unter Narkose behandelt werden. "Die Idee ist, nie leichtfertig Narkose zu machen", sagt Eberle. Es sei wichtig, die Eltern gut aufzuklären und gut zu überlegen. "Ein Kindergartenkind mit sieben Löchern ist bei der Behandlung schnell an der Belastungsgrenze", sagt Endlicher.

Zwei Mal im Jahr kämen auch Erwachsene zu den Kinderzahnärztinnen, wenn die Praxis Notdienst hat. Dann müsse Endlicher aufpassen, dass sie nicht anfängt, von Zauberkugeln zu sprechen. Viele der älteren Patienten seien aber von der Behandlung bei der Kinderzahnärztin begeistert."Viele sind dankbar für die gute Kommunikation." Auch einige Erwachsene fänden den Besuch beim Zahnarzt im Normalfall nicht so schön. "Wenn man ins Zimmer kommt und das ganze Werkzeug schon aufgebaut ist, das gefällt Erwachsenen auch nicht", sagt Endlicher.