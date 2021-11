Die Mutter der Kemptener Kinos wird 90

Allgäuer Filmfans kennen Ingeborg Dietel seit Jahrzehnten. Sie geht noch jeden Morgen ins Büro und zeigt den Gästen jeden Abend den Weg zu ihren Plätzen.

24.11.2021 | Stand: 18:51 Uhr

Wer heute ins Colosseum-Center geht, dem gibt Ingeborg Dietel so etwas wie das Gefühl, daheim zu sein. Für viele Allgäuer ist sie die Mutter des Kinos, die ihre filmbegeisterten Kinder begrüßt und sie zu ihren weichen Sesseln begleitet. Das macht sie schon so lange, dass sich viele ein Kino ohne sie gar nicht vorstellen können. An diesem Donnerstag feiert Dietel ihren 90. Geburtstag und steht auch dann wieder am Eingang zu Kino 2 und kontrolliert die Eintrittskarten zum Film Hannes von Regisseur Hans Steinbichler.