Abrakadabra, wer macht als nächstes auf?

Die Kemptener Museen könnten ab 8. März wieder öffnen, doch dazu wäre Zauberei nötig. Am 23. März soll es soweit sein. Theater und Kino sind in den Startlöchern

06.03.2021 | Stand: 06:46 Uhr

„Wir machen auf!“ So jubelte die Kemptener Museums-Leiterin Christine Müller Horn am Donnerstag. Während sie nach den Beratungen von Bund und Ländern aufatmen und (bald) aufschließen kann, sind andere Kemptener Kultureinrichtungen nicht so angetan von den Beschlüssen. Manche sind sogar entsetzt angesichts des fortdauernden Lockdowns, etwa die Kinobetreiberin Andrea Dietel-Sing. Sie muss mit ihrem Filmtheater noch zwei Wochen warten – und empfindet diese Entscheidung der Regierenden als „Schock“. Welche Corona-Regeln in Kempten ab Montag gelten.