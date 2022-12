Kinojahr 2022: Rita Falks Eberhofer zieht immer, auch bei Regen

Kino-Rückblick 2022 in Kempten: Eberhofer-Krimi nach Rita Falk zieht Fans an, im Colosseum-Center und auf der Burghalde. Dort hätte Kinochefin gern Regenschutz

30.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Streaming-Konkurrenz, Blockbuster-Mangel, Energiekosten-Explosion, Besucherschwund– für die Kinos landauf landab war das Jahr 2022 kein leichtes. Und doch ging es nach den beiden katastrophalen Coronajahren 2020 und 2021 langsam wieder aufwärts. Knapp 159.000 Besucher kamen ins Kemptener Kino, sagt Geschäftsführerin Andrea Dietel-Sing. Das sind zwar 72.000 mehr als 2021 (87.000), als das Kino wegen Corona nur sieben Monate lang geöffnet war, jedoch auch 72.000 weniger als 2019 (231.000).

Für 2023 gibt sich Andrea Dietel-Sing zuversichtlich, auch weil die Verleiher vielversprechende Fortsetzungs-Filme angekündigt haben, darunter Rehragout-Rendevous (Eberhofer-Krimi), Guardians of the Galaxy 3, Indiana Jones 5, Mission Impossible 7, John Wick 4, Fast & Furious 10, Scream 6 und Aquaman 2. Nach erneut schwacher Besucherresonanz kippt Dietel-Sing allerdings das Filmzeit-Festival aus dem Colosseum-Programm 2023.

Sehnsüchtig von Kinobetreibern erwartet wurde der Start von „Avatar 2“, und tatsächlich scheint das Fantasy-Abenteuerspektakel für einen versöhnlichen Saisonabschluss zu sorgen: Seit 14. Dezember haben den Film allein in Kempten über 7400 Besucherinnen und Besucher gesehen, die Hälfte (3700) im aufwendigen HFR-3D-Bildformat mit Dolby Atmos (360 Grad Sound). „Erst wenn der Atmos-Saal gut gefüllt ist, weichen die Besucher auf den baugleichen Saal 1 aus, der kein Atmos hat, dafür aber auch HFR und eine gleichgroße Leinwand“, berichtet Dietel-Sing. Nur 783 Gäste haben Avatar 2 bislang in der herkömmlichen 2D-Fassung gesehen. Die Aufrüstung mit der neuen Dolby-Atmos-Technik hat sich deshalb für Dietel-Sing ausgezahlt. Für Atmos-Filme wird ein Zuschlag fällig (ein Euro).

Die Erwartungen erfüllt hat wieder einmal eine Verfilmung der Heimatkrimi-Reihe um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer. „Guglhupfgeschwader“ sahen über 11.500 Besucher in Kempten, allein 4300 in den vier Vorstellungen auf der Freilichtbühne Burghalde. „Auch wenn’s regnet, kommen die Leute zu Eberhofer“, sagt Dietel-Sing. Zu den zehn Open-Air-Filmabenden kamen 8322 Gäste. Angesichts dieses Erfolgs hätte Dietel-Sing die Filmnächte 2023 gerne um eine Woche verlängert. Doch wegen des Märchensommers des Kemptener Theaters sei dies nicht möglich. Ein angedachtes Sonnen- und Regensegel für die Burghalde-Tribüne kann sich die Kino-Chefin gut vorstellen, vorausgesetzt es sei flexibel zu handhaben und tangiere nicht den Lichtkegel des Projektors. Was die Kemptener KinoChefin 2022 auch noch beschäftigte:

Filmzeit-Ende Zum dritten Mal fand 2022 im Colosseum-Center das Kurzfilmfestival Filmzeit statt. Dieses Mal gab es sogar zwei Wettbewerbe (internationale Spielfilme und Heimatfilme). Doch die Publikumsresonanz war derart enttäuschend, dass Andrea Dietel-Sing die Festivalreihe 2023 nicht mehr anbietet. „Bei der Preisverleihung hatten wir heuer nur sechs zahlende Gäste im großen Saal“, sagt sie. Fans sollen aber bei einem Kurzfilm-Wochenende im Sommer im Colosseum-Center auf ihre Kosten kommen.

Oper Eher enttäuschend war auch der Besuch der Opern-Liveübertragungen aus der New Yorker Met. Kamen zu „La Traviata“ immerhin noch 130 Opern-Fans, so waren es bei „Turandot“ nur noch 89. Neue, moderne Opern fielen beim Kemptener Publikum durch: „The Hours“ wollten 20 Opern-Fans sehen, „Hamlet“ gar nur 16. Dennoch setzt Kino-Chefin Andrea Dietel-Sing auch im nächsten Jahr auf die Reihe „Met im Kino“.

Auszeichnung Der „Film Fernseh Fonds Bayern“ zeichnete das Colosseum-Center für ein „herausragendes Filmprogramm“ aus. Dies sei vor allem auf viele gezeigte Arthouse-Filme und deutsche Produktionen zurückzuführen, sagt Andrea Dietel-Sing.

Sonstiges Sehr gut angenommen wurden Benefizveranstaltungen, bei denen Spenden für die Ukraine gesammelt wurden, berichtet Andrea Dietel-Sing. Unter anderem konnten dank Verleihfirmen wie Universal oder Lakeside bei freiem Eintritt Filme auf Ukrainisch oder Russisch gezeigt werden. Die Malerin Inca Lara Hooff hat Wände im Kino-Foyer und vor dem Saal 1 sowie Stühle im Restaurant „Starlet“ mit Filmmotiven künstlerisch gestaltet.

Starlet Wieder geöffnet ist das dem Colosseum-Center angegliederte Restaurant „Starlet“. Eine neue Mannschaft betreibt das Lokal nun als veganes Restaurant, teilt Andrea Dietel-Sing mit (geöffnet täglich von 17 bis 24 Uhr).

Das war das Kinojahr 2022 in Kempten: die Top Ten