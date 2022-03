Der Streit zwischen Kirche und Gemeinde Dietmannsried geht weiter. Für Ärger sorgte zuletzt die Schließung der Krippe. Nun sind aber wieder Gespräche geplant.

14.03.2022 | Stand: 07:08 Uhr

Der Zwist um die Kita St. Blasius in Dietmannsried hält an. Wie berichtet, hat er bereits dazu geführt, dass die Gemeinde das Defizit der kirchlichen Einrichtung nicht mehr tragen will. Doch diese Kündigung will der Träger nicht akzeptieren. Immerhin will man sich nun wieder an einen Tisch setzen.