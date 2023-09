Kita Hegge: Hartinger-Gelände an Waltenhofen verkauft

Die Fläche, die nun der Gemeinde gehört, ist wichtiger Bestandteil eines Konzept für eine neue Kita. Bürger waren skeptisch, ob der Verkauf zustande kommt.

29.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Ortsteil Hegge in Waltenhofen braucht eine neue, größere Kindertagesstätte (Kita). Ende Juli hatte die Gemeinde die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie und den Zeitplan für einen Architekten-Wettbewerb vorgestellt. Wie berichtet, sorgten sich einige Heggener, da die Fläche für einen möglichen Neubau noch einem Investor gehörte. Diese befindet sich gegenüber der bestehenden Kita und hinter dem Hartinger-Gebäude, das einen Supermarkt beherbergt.

Bürgermeister Harscher: Vertrag liegt auf dem Tisch

Zwar sagte Bürgermeister Eckhard Harscher, dass der Vertrag auf dem Tisch liege und nur auf eine Unterschrift warte. Dennoch zeigten sich Bürgerinnen und Bürger skeptisch.

Nun ist der Kaufvertrag zwischen Investor und Gemeinde Waltenhofen unterschrieben. Der Notartermin hat am Montag stattgefunden. „Das war für uns jetzt absolut wichtig“, sagt Harscher. Denn nun könne der Zeitplan eingehalten werden. (Lesen Sie auch: Ein neuer Plan für die neue Kita in Hegge: Architekten-Wettbewerb startet im Herbst)

Architekten-Wettbewerb für Kita in Hegge kann starten

Konkret heißt das, dass in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen ein Beschluss zum Raumprogramm der neuen Kita gefasst werden soll. Es sieht je fünf Gruppen in Krippe (60 Plätze), Kindergarten (125 Plätze) und Hort/Ganztagesbetreuung (125 Plätze) vor. Außerdem wolle man nun auch in den Architekten-Wettbewerb starten, sagt der Bürgermeister. Die teilnehmenden Büros sollen dabei das bisherige Kindergarten-Gebäude, das ehemalige Pfarrheim und die ehemaligen Stallungen neben dem Hartinger-Gebäude sowie einen Neubau betrachten.