300 Kinder bekommen keinen Kita-Platz in Kempten

Kempten hat in den Kitas genug Platz, aber nicht genügend Personal. Hinzu kommt, dass die Gebühren 2024 steigen werden. Was die Stadt nun tun will.

13.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sechs neue Kindertagesstätten, 500 zusätzliche Kindergartenplätze, 120 Plätze in den Krippen – all das hat die Stadt Kempten während der vergangenen Jahre auf den Weg gebracht, um allen Kindern eine Betreuung anbieten zu können. Das würde eigentlich ausreichen. Doch es fehlt das Personal. 300 Kinder stehen deshalb auf der Warteliste: 90 für den Kindergarten, 240 für die Krippe.

