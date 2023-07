Bleibt es bei der Einbahnstraße beim Wochenmarkt in Kempten?

Die Stiftsstadtfreunde sind dafür, dass die Einbahnstraßenregel beim Wochenmarkt zur Dauerlösung wird. Zu Tempo 30 in der Salzstraße haben sie einen Wunsch.

04.07.2023 | Stand: 19:27 Uhr

Derzeit testet die Stadt eine Einbahnregelung während des Wochenmarkts. Die Stiftsstadtfreunde fällen ein eindeutiges Urteil: Sie wünschen sich, dass der motorisierte Verkehr während der Markttage dauerhaft ausgebremst wird. Ob es dazu kommt, ist noch ungewiss. Baureferent Tim Koemstedt kündigte während der Jahresversammlung des Vereins allerdings an, dass die Stadt die Testphase verlängert.

Während des Kemptener Wochenmarkts gilt derzeit testweise eine "unechte Einbahnstraße"

Die Sperrung sollte ab Galeria Kaufhof gelten und nicht erst ab Höhe Zumsteinhaus, sagte Ilse Roßmanith-Mitterer, Vorsitzende der Stiftsstadtfreunde. Wie berichtet, hat die Stadt mittwochs und samstags während des Wochenmarkts versuchsweise eine Einbahnregelung erlassen.

Diese gilt ab der Poststraße. Autos, die aus Richtung Galeria kommen, dürfen also nicht entlang des Hildegardplatzes fahren – es handelt sich in dieser Zeit um eine „unechte Einbahnstraße". Busse und Radfahrer dürfen weiterhin in beide Richtungen fahren.

Ziel ist, den Verkehr zu entzerren. Bei den Stiftsstadtfreunden kommt das gut an. Zum Teil würden Vereinsmitglieder die Sperrung sogar ausweiten wollen. Dass sich die Mobilität wandeln muss, daran führe kein Weg vorbei, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle, der den Termin bei den Stiftsstadtfreunden direkt nutzte, um nach deren Erfahrungen zu fragen. Seit Herbst läuft der Testbetrieb. Insgesamt erreichen die Stadtverwaltung „ganz unterschiedliche Reaktionen“, sagte Baureferent Tim Koemstedt. „Das reicht von super bis funktioniert nicht.“ Im Herbst soll eine Entscheidung fallen. Die Stadt habe sich entschlossen, die Testphase zeitlich auszuweiten, um die Sommerwochen mitzunehmen. Dann würden die Erkenntnisse ausgewertet und die Stadträtinnen und Stadträte entscheiden über das weitere Vorgehen.

Wunsch für die Salzstraße in Kempten: Durchgehend Tempo 30

Die neue Tempo-30-Regelung in der Salzstraße kommt bei den Stiftsstadtfreunden ebenfalls gut an. Allerdings sollte diese durchgehend gelten, nicht nur von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr, lautete ein Wunsch: „Das ist doch seltsam: Wenn es den Leuten nicht mehr pressieren sollte, ist 50 erlaubt.“