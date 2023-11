Klares Votum für Bürgermeister Eckhard Harscher von "Wir für Waltenhofen"

In öffentlicher Versammlung entfallen 73 von 86 Stimmen auf den Amtsinhaber, der als einziger kandidierte. Warum der 63-Jährige erneut antritt.

11.11.2023 | Stand: 23:20 Uhr

In der Gruppierung "Wir für Waltenhofen" genießt Eckhard Harscher weiterhin große Unterstützung: 73 von 86 Stimmen entfielen am Samstagabend (11.11.) in der Nominierungsversammlung auf den amtierenden Bürgermeister. Damit tritt er am 10. März erneut zur Wahl des Rathauschefs an.

