Dieser Minister eröffnet heuer die Allgäuer Festwoche

Wer eröffnet die Allgäuer Festwoche? Diese Frage stellt sich jedes Jahr wieder. Die Stadt Kempten gab nun bekannt, wem 2023 diese Ehre zuteil wird.

19.07.2023 | Stand: 15:21 Uhr

Der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) eröffnet heuer die Allgäuer Festwoche in Kempten. Das gab die Stadt nun in einer Pressemitteilung bekannt. Die Traditionsveranstaltung findet dieses Jahr vom 12. bis zum 20. August statt. Die Wirtschaftsmesse öffnet täglich um 10 Uhr.

Neben den zahlreichen Ausstellern und ihren Produkten in den Hallen und auf dem Freigelände, sollen die Sonderschauen und Thementage zahlreiche Besucher anlocken. Schwerpunkte sind unter anderem die Themen Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, Energie und Innovation. In Zusammenarbeit mit der Allgäu GmbH und deren Markenpartnern gibt es auch in diesem Jahr wieder das „Haus der Allgäuer Werte“.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek soll 2023 die Allgäuer Festwoche eröffnen. Bild: Ralf Lienert

Im August steht die Festwoche 2023 in Kempten an. Aktuelles zu Programm, Eintritt, Aussteller und Adressen zur Tisch-Reservierung bei der Allgäuer Festwoche lesen Sie hier.