Klausentreiben in Niedersonthofen: Klaus schlägt auf Auto ein

08.12.2022 | Stand: 12:27 Uhr

Beim Klausentreiben in Niedersonthofen, einem Ortsteil von Waltenhofen im Oberallgäu, hat am Mittwochabend ein Klaus auf ein Auto eingeschlagen und einen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, stand ein 23-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto auf der Mühlbergstraße, als ein Klaus auf das Fahrzeug zurannte, mit seiner Rute darauf schlug und an der Fahrertür rüttelte.

Klaus schlägt am Rande des Klausentreibens in Niedersonthofen auf Auto ein

Dabei entstanden Kratzer im Lack des Wagens. Der Schaden liegt bei insgesamt 400 Euro. Im Klausenkostüm steckte ein Mann, dieser war etwa 1,85 Meter groß und sprach im Dialekt. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine entsprechende Klausenmaske mit zwei gekringelten Hörnern. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Unbekannte an dem Klausentreiben teilnahm, das zu dem Zeitpunkt stattfand.

Die Polizei Kempten hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 entgegengenommen werden.

