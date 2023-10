Kleine Gassen in großem Projekt: So könnte Kemptens Sparkassenquartier künftig aussehen

Das neue Sparkassenquartier soll Kemptens Zentrum prägen. Diskussion gab es im Vorfeld zu Denkmalschutz. Nun steht der Gewinner des Architekturwettbewerbs fest.

19.10.2023 | Stand: 18:20 Uhr

Was macht Kempten für Sie aus? Enge Gassen mit vielen Cafés und Geschäften? Oder doch eher hohe Bauten, wie es sie in vielen Metropolen gibt? Diese und zahlreiche andere Fragen stellten sich wohl auch die Architektinnen und Architekten, die ihre Entwürfe für den Wettbewerb zum geplanten Sparkassenquartier eingesendet hatten. Nun stellte die Jury, zu der unter anderem Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Manfred Hegedüs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Allgäu, gehörten, den Gewinnerentwurf vor. So viel vorne weg: Statt einem mehrstöckigen Flachdachgebäude sollen bald viele kleinere Häuser - inspiriert vom historischen Bestand - zum Areal entlang der Königstraße gehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.