Klimaaktivisten der "Letzten Generation" erneut vor Gericht in Kempten

Das erste Urteil gegen sechs Klimaaktivisten war laut Richter ein "Friedensangebot". Nun startet das Berufungsverfahren in Kempten.

27.06.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Schon einmal saßen die sechs Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation auf der Anklagebank, weil sie im Mai 2022 die B12-Abfahrt in Richtung Kemptener Zentrum blockiert hatten. Nun startete vor dem Landgericht in Kempten der Berufungsprozess. Ein Urteil fiel am ersten Verhandlungstag nicht – polizeiliche Ermittlungsakten und Listen zu Verfahren, die gegen die Angeklagten in Berlin laufen, sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch Teil des Prozesses werden.

Im Januar verurteilte das Amtsgericht Kempten Klimaaktivisten zu Geldstrafen

„Wollen Sie das wirklich durchziehen? Bei der Menge an Verfahren, die bundesweit gegen einige von Ihnen laufen, könnten Geldstrafen nicht ausreichen.“ Mit diesen Worten eröffnete Richter Christoph Schwiebacher den Prozess am Dienstag. Er sei sich des Risikos einer Freiheitsstrafe bewusst, sagte ein 32-jähriger Angeklagter aus dem Oberallgäu, „doch das Risiko, das durch die Klimakrise für uns alle besteht, ist weitaus höher“. Er wurde wie die anderen Angeklagten im Januar wegen Nötigung im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe verurteilt. Je nach Tagessatz fiel diese zwischen 750 und 3000 Euro aus. Schwiebacher bezeichnete dieses Urteil des Amtsgerichts als „Friedensangebot“.

Berufungsprozess in Kempten führt zu Klima-Diskussion zwischen Richter und "Letzter Generation"

Der Richter machte klar, dass er sich an Urteilen des Bayerischen Oberlandesgerichts zu ähnlichen Fällen orientieren wolle. Dieses ordnete laut Schwiebacher das Ankleben an der Fahrbahn als „verwerflich“ ein. Gerichte in Berlin und Baden-Württemberg sprachen Mitglieder der Letzten Generation dem Verteidiger zufolge aber auch schon frei. Schwiebacher fragte: „Was bringt es weltweit fürs Klima selbst, wenn die deutsche Politik auf Ihre Forderungen eingeht?“ Er fühle sich nun mehr gehört, als durch die Teilnahme an Klimastreiks, sagte ein 53-jähriger Angeklagter: „Ich wurde etwa zu Vorträgen eingeladen.“

Für einen 21-jährigen Angeklagten stand während des ersten Verhandlungstages Sozialdienst in einem Umweltprojekt anstelle einer Geldstrafe in Aussicht. „Wir wollen den Fokus aufs Arbeiten richten“, sagte eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Ein Urteil fällt laut Schwiebacher voraussichtlich am kommenden Dienstag, 4. Juli.