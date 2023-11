Klimaaktivisten der Letzten Generation stehen in Kempten mehrfach vor Gericht

Wegen zwei Klebeaktionen stehen Mitglieder der Letzten Generation in Kempten vor Gericht. Eine Mahnwache soll auf die Klimaziele der Gruppe aufmerksam machen.

07.11.2023 | Stand: 13:14 Uhr

Weil sie im März eine Kreuzung am Forum Allgäu in Kempten blockiert hatten, stehen fünf Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" am Dienstag in Kempten vor dem Amtsgericht. Unterstützerinnen und Unterstützer begleiteten den Start des Prozesses mit einer Mahnwache am Morgen. In einer Mitteilung der Kemptener Ortsgruppe heißt es: "Die demonstrierenden Menschen haben diese Störaktion bewusst gewählt, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, die weiter zunehmende Zerstörung der Lebensgrundlagen durch den Klimawandel zu stoppen." Politische Vertreterinnen und Vertreter träfen sowohl in Kempten, Bayern, Deutschland aber auch weltweit nicht die nötigen Entscheidungen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, sagte Karl Braig, der sich selbst bereits an Klebeaktionen der Gruppierung beteiligte.

Mitglieder der "Letzten Generation" werden wegen Störaktion teils zu Geldstrafen verurteilt

Auch am Montag standen Mitglieder der Gruppierung wegen einer anderen Störaktion in Kempten vor Gericht. Sie wurden wegen Nötigung in 25 tateinheitlichen Fällen verurteilt, teilte Richterin und Sprecherin des Amtsgerichts Kempten Teresa Kern mit. Drei Erwachsene sollen demnach eine Geldstrafe zu je 50 Tagessätzen zahlen, deren Höhe von den Einkommensverhältnis der jeweiligen Angeklagten abhängig ist. Kern: "Eine Angeklagte war zum Tatzeitpunkt Heranwachsende und wurde nach Jugendstrafrecht zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Acht Mal blockierten Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ bislang Straßen in Kempten. Das Landgericht Kempten hatte im Juli vier Klimaaktivisten jeweils zu zweimonatigen Gefängnisstrafen verurteilt. Ebenfalls im Juli hatte das Amtsgericht ein Verfahren wegen einer anderen Blockade gegen die Angeklagten gegen Auflagen eingestellt. Ein Urteil im am Dienstag laufenden Prozess ist aktuell noch nicht gefallen.