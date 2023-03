Klimaaktivisten kleben sich bei Kempten auf die B19 - Autofahrer reagieren aggressiv

Vier Klimaaktivisten haben sich auf die B19 bei Kempten geklebt und so den Verkehr blockiert. Die Polizei ist vor Ort.

10.03.2023 | Stand: 18:07 Uhr

Am frühen Freitagabend haben sich vier Klimaaktivisten in Kempten auf eine Straße geklebt. Die Aktivisten blockieren den Verkehr auf der B19 stadteinwärts - auf Höhe der Ampel am Gewerbegebiet "Bucher Hang". Die Polizei hat den Verkehr in beide Richtungen gestoppt.

Klimaaktivisten kleben sich bei Kempten auf die Straße - Einige Autofahrer verhalten sich aggressiv

Laut Angaben unseres Reporters vor Ort haben sich einige Autofahrer sehr aggressiv verhalten und haben versucht, die Aktivisten von der Straße zu zerren. Ein weiterer Autofahrer soll selbstständig die Verkehrsregelung übernommen und den Verkehr über den Gehweg umgeleitet haben.

Weitere Infos folgen hier in Kürze.

