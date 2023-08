Klimaaktivisten müssen nach Straßenblockade in Kempten Aufsatz als Strafe schreiben

Ein Gerichtsprozess zur Blockade der A7-Abfahrt in Kempten-Leubas endet für Mitglieder der "Letzten Generation" teils auch mit Geldstrafen.

13.08.2023 | Stand: 14:10 Uhr

Für eineinhalb Stunden blockierten vier Klimaaktivistinnen und -aktivisten der „Letzten Generation“ im Februar die A7-Abfahrt in Kempten-Leubas. Zwei der Protestierenden klebten sich dabei an der Straße fest mit dem Ziel, ihren Forderungen an die Bundesregierung in Sachen Klimapolitik Nachdruck zu verleihen. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen Nötigung gegen alle Beteiligten ein. Nun kam es zum Prozess vor dem Kemptener Amtsgericht.

Geldstrafe bis zu 2000 Euro wird nach Straßenblocke für Aktivisten der "Letzten Generation" fällig

Weil die Aktivisten Einspruch gegen die Strafbefehle eingelegt hatten, standen sie vor Gericht. Knapp 500 Meter soll sich der Verkehr an der Ampel in Richtung Kaufbeurer Straße zurückgestaut haben. Eine Umfahrung war nicht allen Lkw-Fahrerinnen und Autofahrern möglich. Mindestens 20 Fahrzeuge sollen von längeren Wartezeiten betroffen gewesen sein, weshalb die Richterin auch in ihrem Urteil von Nötigung in 20 tateinheitlichen Fällen ausgeht.

Neben 50 gemeinnützigen Arbeitsstunden soll diese Aktion für zwei nach dem Jugendstrafrecht Verurteilte eine weitere Folge haben: Sie sollen einen dreiseitigen Aufsatz zum Thema „Gewaltenteilung“ schreiben, informiert ein Sprecher des Amtsgerichts. Ein anderer Aktivist wird zu einer Geldstrafe von insgesamt 1000 Euro verurteilt – in 50 Tagessätzen á 20 Euro –, eine Aktivistin zu einer Geldstrafe von 2000 Euro – 50 Tagessätze á 40 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Mitglieder kündigten an, Rechtsmittel dagegen einzulegen.

Lesen Sie auch: „Der tägliche Wahnsinn“: Das erlebt die Allgäuer Autobahnpolizei im Reiseverkehr