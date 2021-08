Klimaschützer Landwirt - das geht, sagt eine Oberallgäuer Initiative

Es kommt drauf an, wie man’s macht: Dann könne Landwirtschaft unter Umständen dem Klimawandel sogar entgegenwirken. Was dafür nötig ist.

15.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Vom Bio-Gegner zum Öko-Bauern: Für Tobias Ruppaner hat das ein Jahr gedauert. 2007 war das. Mittlerweile nimmt er mit seinem Martinszeller Hof an landwirtschaftlichen Experimenten teil: Es geht um nicht weniger als eine Gebrauchsanleitung, wie sich mit Rinderhaltung das Klima retten lässt. Damit künftig mehr Landwirte auf diese Weise arbeiten, ist aber noch mehr nötig, heißt es während einer Führung über seinen Hof.

Knapp zehn Jahre, nachdem Ruppaner den Hof seines Vaters übernommen hatte, wurde er immer unzufriedener. Die Tiere waren nicht gesund, er selbst auch nicht. Als schließlich immer weniger Geld für Investitionen übrig blieb, begann ein Prozess des Umdenkens. Ein Jahr und einige Erkenntnisse später begann Ruppaner, die Gülle vor dem Ausbringen mit natürlichen Zusätzen aufzuwerten. Die Tierarztkosten halbierten sich dadurch, sagt er heute. Dann stellte er auf Bio-Betrieb um. Und die Tierarztkosten halbierten sich erneut.

Der Umstieg von konventioneller auf Öko-Landwirtschaft war ein harter Prozess in der Familie

„Das waren harte Jahre zwischen mir und meinem Vater“, sagt Ruppaner. Den ganzen Winter über habe er ihm nicht gesagt, dass er im Frühjahr die Tiere erstmals auf die Weide austreiben will. Als er schließlich auch noch später mähen wollte als alle anderen Landwirte, musste er den Schlüssel des Traktors abziehen. Trotz Meinungsverschiedenheiten über die Hofführung habe der Vater aber immer mitgeholfen, auch beim Bau der neuen Heuhalle. Spätestens vom höheren Milchpreis sei dann schließlich auch der Senior begeistert gewesen, sagt Ruppaner.

Neben den Bioland-Regeln für Ökolandbau achtet Ruppaner speziell auch darauf, was seine Arbeit mit dem Boden seiner Wiesen macht. Zusammen mit anderen Partnerhöfen und Wissenschaftlern untersucht er im Projekt „Kuh pro Klima“, wie sich die Arbeit mit dem Boden optimieren lässt. Eines von vielen Zielen wie Artenvielfalt und Wasserspeicherfähigkeit: So soll der Humus Kohlenstoff aus der Luft speichern – und damit dem Klimawandel entgegenwirken.

Kuhfladen: Für manchen ärgerlich, für Wiese, Boden und Insekten aber eine Wohltat, sagt Tobias Ruppaner. Bild: Matthias Becker

Die These, die angesichts der öffentlichen Diskussion zum Thema gewagt klingt, lautet: Rinderhaltung kann unter bestimmten Umständen dem Klimaschutz dienen. Das vertritt auch die Ökomodellregion Kempten-Oberallgäu – etwa auf ihrer neuen Homepage www.milch-und-fleisch.de. Die Rechnung lautet so: Zwar scheiden Rinder klimaschädliche Gase aus – jedoch nur so viel, wie sie durch ihre Nahrung zuvor aufgenommen haben. Umso ursprünglicher sie also gefüttert werden – sprich mit Gras auf der Wiese statt mit Soja aus Südamerika – umso mehr gelangt die Gleichung ins Gleichgewicht. Kommt ein Weidemanagement hinzu, dass Humusaufbau und etwa Artenvielfalt fördert, kippe die CO2-Bilanz ins Positive. Was dafür nötig ist, genau das untersucht Kuh pro Klima.

Mehr Forschung wäre nötig

Forschungsprojekte wie dieses bräuchte es allerdings viel mehr, sagte Josef Braun, Vorstandsmitglied der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau (LVÖ) auf Ruppaners Hof. Dazu seien zusätzliche Ressourcen nötig. Auch etwa Christine Bajohr, Projektleiterin bei Kuh pro Klima, sucht noch nach Geldgebern. Die Förderung umfasse nur 80 Prozent der Kosten, 100 000 Euro stünden noch zur Finanzierung aus.

LVO-Vorsitzender Hubert Heigl zufolge müssten sich die umwelt- und klimaschützenden Leistungen von Grünlandbauern in der Verteilung von Fördermitteln spiegeln: „Die Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern dürfen nicht die Verlierer der aktuellen Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik sein.“

Ruppaner ist ein „Rechner“

Landwirt Ruppaner sieht noch weitere Hürden, um mehr Landwirte von einer anderen Wirtschaftsweise zu überzeugen: „Die größte Hemmschwelle ist die Tradition. Wenn es der Großvater schon so gemacht hat, dann kann’s nicht falsch sein.“ Hinzu komme Gruppenzwang unter Landwirten. Er selbst bezeichnet sich als „Rechner“: Für den Vater von sieben Kindern müsse es auch betriebswirtschaftlich stimmen. Seit er seine Arbeitsweise verändert hat, beobachtet er: „Je mehr Artenvielfalt ich bei Insekten und Pflanzen habe, umso mehr steigt mein Gewinn.“

