Klimastreik in Kempten: 400 gehen auf die Straße

Beim Klimastreik in Kempten fordern junge und ältere Menschen mehr Engagement für die Umwelt. Parallel ist "Parking Day". Was hat es damit auf sich?

15.09.2023 | Stand: 17:59 Uhr

An die 400 Teilnehmer unterstützten am Freitag auch in Kempten die Anliegen von Fridays for Future. Mit ihrem „Klimastreik“ traten sie ein für größere Anstrengungen, Umweltschäden zu verhindern. Die Aktionen fanden auf der ganzen Welt Zulauf. (Hier lesen Sie: Süßkartoffeln statt Currywurst und ein Steingarten-Verbot - das fordert Kemptens Klimaschutzbeirat)

Unter dem Motto „Parks statt Parkplätze“ Stellplätze belegt

Für lebenswertere Innenstädte steht zudem der Parking Day, der ebenfalls internationales Echo findet. Unter dem Motto „Parks statt Parkplätze“ machten es sich Teilnehmer auf Flächen an den Langen Ständen gegenüber der Residenz gemütlich, die sonst von Autos belegt sind. Dazu gab es Musik von lokalen Künstlern. (Lesen Sie hier: Sechs von neun Belastungsgrenzen der Erde überschritten)