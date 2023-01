Betrunkener Patient attackiert Klinikpersonal in Notaufnahme

Weil er so stark betrunken war, wurde ein 42-Jähriger am Dienstagabend ins Kemptener Klinikum eingeliefert. Dort attackiert der Mann unvermittelt das Personal.

11.01.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Ein stark betrunkener Mann hat am Dienstagabend in der Notaufnahme in Kempten das Klinikpersonal angegriffen. Der 42-Jährige war laut Polizei zuvor wegen seiner starken Alkoholisierung ins Kemptener Klinikum eingeliefert worden.

Dort angekommen schlug und trat der Mann die Besatzung des Rettungswagens und das Klinikpersonal. Auch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann nicht beruhigen. Er wurde deshalb nach einem medizinischen Check in Polizeigewahrsam genommen.

Betrunkener beleidigt und schlägt neben Rettungskräften auch Polizisten

Dabei verhielt sich der 42-Jährige weiterhin aggressiv und beleidigte die Beamten, bedrohte sie und trat auch nach ihnen. Der Mann wurde nun wegen Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

