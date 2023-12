Klinikverbund Allgäu will 313 Millionen Euro investieren - das ist der Plan

Notaufnahme, onkologische Tagesklinik und Ambulanz: Ins Klinikum Kempten sollen 162 Millionen Euro fließen. Auch im Ober- und Unterallgäu ist einiges geplant.

05.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Große Pläne hat der Klinikverbund Allgäu: Er will in den kommenden zehn Jahren 313 Millionen Euro investieren, davon mehr als die Hälfte in Kempten. Der Löwenanteil soll in Baumaßnahmen fließen. Trotz hoher staatlicher Zuschüsse geht das nicht ohne Unterstützung der Träger. Das sind die Stadt Kempten sowie die Landkreise Ober- und Unterallgäu.

