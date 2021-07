Carolin und Florian Bischof haben mit Antonia und Clara (von links) Zwillingstöchter mit schweren Behinderungen. Die vielen verschiedenen Arzt- und Therapietermine zehren sehr an den Kräften der Familie. Sie hoffen für sich und andere Familien in ähnlicher Situation auf ein Sozialpädiatrisches Zentrum in Kempten.