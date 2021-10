Vor 100 Jahren kam die erste Salvatorianerin nach Börwang. Aus einem Gasthof entwickelten die Schwestern ein geistliches Haus. Eine Ordensfrau erinnert sich.

100 Jahre ist es her: Am 29. September 1921 traf die erste Salvatorianerin, Schwester Alexia Kauppert, in Börwang ein. Ihr Auftrag: Die alte Gastwirtschaft und Brauerei Riepp zu einem Kloster umzugestalten. Die Einrichtung sollte auch das weltliche Leben der Gemeinde über Jahrzehnte prägen.