Neu in der Kemptener Klostersteige: Eis und bald Burger

In der nördlichen Innenstadt Kemptens weht ein frischer Wind. Gäste finden breite Auswahl in verschiedenen Lokalen.

06.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

In der nördlichen Innenstadt herrscht derzeit ordentlich Bewegung. Neueröffnungen bringen zusätzlich Leben in die Klostersteige. Nach dem italienischen Feinkostladen Il Gusto und dem Restaurants Cirque de la vie öffnete jüngst das Eiscafé da Claudio seine Pforten und zieht zahlreiche Besucher an. Auch in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Hamma soll im Sommer ein Restaurant entstehen.

Feinkost, Eiscafé und Burger in der Klostersteige im Kemptener Zentrum

„Wir haben lange auf Baumaterial und Maschinen gewartet“, sagt Philip Santos, Geschäftsführer der Eisdiele da Claudio. Bereits im August vergangenen Jahres begann der Umbau der ehemaligen Parfümerie Lüdicke zur Gastro-Einheit. „Aber jetzt können wir endlich unsere Gäste bewirten“, sagt der 36-Jährige lächelnd. Neben Eisbechern, Café, Kuchen und Aperitivi bietet der Kemptener Frühstück und Snacks an.

In den Sommermonaten will Santos die Öffnungszeiten verlängern und an den Wochenenden Cocktails servieren. Besonderen Wert legt der Portugiese, der auch das Eiscafé da Claudio in Memmingen leitet, darauf, dass das Eis in einem Eislabor in der Klostersteige selbst hergestellt und nicht zugekauft wird. Deutschlandweit gibt es rund 150 Eiscafés der Kette da Claudio mit Sitz in München.

Klostersteige 17 in Kempten: Statt belegter Semmeln gibt es hier künftig Burger

Ebenfalls belebt werden noch diesen Sommer die Räume der ehemaligen Bäckerei Hamma in der Klostersteige 17. Wo derzeit noch Umbaumaßnahmen laufen, sollen Burger serviert werden. Die Hamburgerei, eine Restaurant-Kette aus München, plant dort eine Eröffnung, deren Termin aber derzeit noch nicht genau feststeht. Neben wechselnden saisonalen Burgern will das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Mittagstisch und vegetarische Gerichte anbieten.

