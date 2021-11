Knapp 70 Fahrräder und ein Stand-up-Paddle stehen zur Versteigerung in Kempten

Erstmals versteigert die Stadt herrenlose Gegenstände online. Kurioses und Wertvolles ist dabei. Wie ein Ehering zu seinem Besitzer zurückfand.

09.11.2021 | Stand: 17:41 Uhr

Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Ehering verloren. Abgesehen davon, dass er vermutlich recht teuer war, hat er noch einen viel höheren, emotionalen Wert. Nicht zu ersetzen. Im Fundbüro Kempten ist ein solcher Ring – ein Ehemann hatte ihn verloren – aufgetaucht. Meldet sich der Besitzer in solchen Fällen nicht, wird der Gegenstand nach sechs Monaten versteigert. Bisher fand zweimal pro Jahr eine Versteigerung statt, doch wegen der Corona-Pandemie liegt die jüngste schon zwei Jahre zurück. Doch am Donnerstag, 25. November, ist es wieder soweit. Nur dieses Mal kommen Fahrräder, Schmuck und Co. online unter den Hammer.