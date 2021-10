Kommentar: Der Klimaschutz-Beirat Oy-Mittelberg macht Hoffnung

Die Oberallgäuer Gemeinde Oy-Mittelberg ruft einen Klimaschutzbeirat ins Leben. Unser Autor findet das gut. Die Arbeit gehe nun aber erst richtig los.

Die Entscheidung, in der eher kleinen Gemeinde Oy-Mittelberg dem Thema Klimaschutz einen Beirat zu widmen, stimmt hoffnungsfroh. Das Thema ist umfangreich und so macht es Sinn, sich in einem eigenen Kreis dazu Gedanken zu machen.

Genau das wird aber der Knackpunkt: Es darf nun nicht dabei bleiben, sich Gedanken zu machen. Jetzt müssen konkrete Projekte folgen. Die muss der Beirat vorbereiten – und der Gemeinderat verabschieden.

Der Oy-Mittelberger Gemeinderat muss die Vorschläge des Klimaschutz-Beirates auch umsetzen

Dabei wird sich zeigen, dass es vermutlich einfacher gewesen wäre, sich dem „Bündnis Klimaneutrales Allgäu“ anzuschließen. Das Ziel, Klimaneutralität vor Ort zu verfolgen, ist ein hehres. Nun muss sich zeigen, wie ernst es gemeint ist – und ob der Gemeinderat die Vorschläge des Beirats auch umsetzt.

