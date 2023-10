Die Big Box: Eine Schachtel voller Erinnerungen

In 20 Jahren haben sich etliche Veranstaltungen in den Köpfen der Besucher festgesetzt. Darunter waren viele Auftritte, die es früher im Allgäu gar nicht gab.

06.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ein halb abgeschnittener Finger beim Comets-Ball, Rock-Nächte mit Stars, für die man früher nach München musste, Symphoniker zum Schnäppchenpreis, die Hilde-Big-Band mit Familienanschluss – so bunt wie das Programm in der Big Box sind meine Erinnerungen an die vergangenen 20 Jahre.

