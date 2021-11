Kommt es im Oberallgäu und in Kempten schon bald zum nächsten Lockdown?

Der Landkreis steuert auf die 1000er-Marke zu. Auch in Kempten steigt die Zahl an Corona-Infizierten stetig. Impf- und Testkapazitäten werden hochgefahren.

Im Ostallgäu gibt es bereits wieder einen Lockdown. Und auch das Oberallgäu steuert auf die 1000er-Marke zu. Stand Freitag haben sich im Landkreis Oberallgäu innerhalb der vergangenen sieben Tage 912 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Corona-Virus infiziert. In Kempten kletterte die Zahl auf 799. Die Landrätin Indra Baier-Müller appelliert – auch mit Blick auf die angespannte Situation in den Krankenhäusern – an Ungeimpfte: Wer unsicher ist oder gar Angst vor der Spritze hat, soll sich beim Arzt informieren und sich Daten und Fakten zur Corona-Impfung einholen.

Indra Baier-Müller: "Wenn wir die Quote nicht hinbekommen, wird es eine weitere Welle geben"

Denn das sei es, was in den vergangenen Wochen und Monaten nicht geglückt sei: Die Menschen von der Impfung zu überzeugen. „Wenn wir die Quote nicht hochbekommen, wird es eine weitere Welle geben“, sagt Baier-Müller. Auch Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle appelliert an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen angesichts der „schon jetzt nicht mehr tragbaren Zustände in den Krankenhäusern“.

Sonderaktion am Samstag in Sonthofen für Booster-Impfungen

Um die Impfquote in der Region zu erhöhen, steigern Stadt und Landkreis die Impfkapazitäten. Bei einer großen Sonderaktion am Samstag sollen bei einem Drive-in am Marktanger in Sonthofen über 3000 Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Vor den Impfbussen in den Gemeinden bildeten sich auch in dieser Woche wieder lange Schlangen. Ein dezentrales Angebot in den Stadtteilen Kemptens sei aktuell aber noch nicht geplant. „Wir müssen erst einmal die Kapazität im Impfzentrum wieder hochfahren“, sagt Kiechle. „Dann aber sollten wir uns darüber noch einmal Gedanken machen.“

Auch das Parktheater in Kempten bietet wieder Corona-Tests an

Weil in Freizeiteinrichtungen, Bergbahnen und Sporthallen künftig die 2G-Plus-Regel gilt, also Genesene und Geimpfte noch zusätzlich einen Test vorlegen müssen, wird die Nachfrage nach Testangeboten in der Region steigen. „Die meisten Teststationen haben wieder aufgemacht, seit es wieder die kostenlosen Bürgertests gibt“, sieht Landrätin Baier-Müller die Region in Bezug auf Testkapazitäten gut aufgestellt. In Kempten hat sich zum Beispiel auch das Parktheater in dieser Woche wieder vom Club in in eine Teststation verwandelt. Selbsttests müssten für die 2G-Plus-Regel unter Aufsicht durchgeführt werden, erklärt die Oberallgäuer Kreischefin. „Es reicht nicht aus, wenn man sich zuhause testet und dann ein Foto des Schnelltests mitbringt.“

