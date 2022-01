Eine Frau soll im April bei einer Corona-Demo Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet haben. Zuvor legte sie ein falsches Attest vor. Was ihr nun droht.

10.01.2022 | Stand: 18:38 Uhr

Drei Polizeibeamte drücken eine grauhaarige Frau gegen eine Hauswand und legen ihr Handschellen an. Fünf weitere Polizisten sichern das Geschehen ab. Andere Menschen rufen „Schämt Euch“ und „pfui“. Das von Dritten gefilmte Video, das am 17. April 2021 am Rand einer Demonstration von sogenannten Querdenkern in Kempten entstand, sorgte online für große Aufregung. Millionenfach wurde es geklickt.