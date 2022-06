"Man kann nur den Kopf schütteln": Kontroverse Meinungen zum Verkehr am Hildegardplatz

Autos ganz verbannen an den Markttagen, fordert ein Teil der Kemptener. Andere wünschen Einschränkungen. Manche wollen weiter mit dem Auto zum Hildegardplatz.

10.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Zahlreiche AZ-Leser und Nutzer der sozialen Medien haben reagiert auf die Berichterstattung zum Wochenmarkt. Darin ging es um Ideen, den Autoverkehr auf Hildegard- und Residenzplatz an den Markttagen zu reduzieren. Manche wollen Autos ganz aus dem Bereich verbannen, andere pochen darauf, weiter dort parken zu können.

„Die Sperrung in Höhe des Pfeilergrabens wäre gut“, schreibt Werner Thanner aus Kempten: „Damit wäre der Verkehrsfluss bereits von der Galeria her unterbunden.“

Ab dem Zumsteinhaus die Durchfahrt zu beschränken, hat auch Befürworter. Zusätzlich die Zufahrt vom Stiftsplatz zu unterbinden, wünscht sich ein Leser.

Für einen anderen ist es „nicht nachvollziehbar“, was so schwierig sein soll, den Durchgangsverkehr zwischen 6 und 15 Uhr zu sperren. „Warum soll der Markt mit dem Auto direkt erreicht werden? Es stehen genug Paktplätze an Pfeilergraben, bei der Feuerwehr und am Illerdamm zur Verfügung. Warum ein Test erst im Herbst?“

Verkehr am Hildegardplatz in Kempten: "Man kann nur den Kopf schütteln"

„Über die Parksituation um den Markt kann man nur den Kopf schütteln“, findet Georg Hieble. Manchmal denke er, es wäre doch besser gewesen, man hätte drunter eine Parkgarage gebaut. Genügend Umsatz machten die Stände indes nur, wenn viele Menschen auf den Markt kämen. Seine Sorge ist, dass mit Sperrungen „ein schönes Bild für die Stadt verkümmert“. Er könnte sich vorstellen, die Parkzeit auf 20 Minuten auf dem ganzen Platz an Markttagen zu begrenzen.

Als regelmäßige Besucherin hat Christine Haugg schon lange den Wunsch, den Verkehr (Bus und Radler ausgenommen) für die Dauer des Markts umzuleiten: „Eine Sperrung ab Zumsteinhaus/Poststraße bis zum Sinz wäre in meinen Augen doch kein Problem.“ Kluge Autofahrer würden an Markttagen eine andere Route wählen.

Autofahrer als heilige Kuh in Kempten?

In manchen Städten hätten verkehrsfreie Zonen einen Durchmesser von bis zu fünf Kilometer, merkt ein weiterer Leser an: „Und es funktioniert und selbst die Geschäfte machen bessere Umsätze als vor der verkehrsberuhigten Zeit.“ In Kempten sei der Autofahrer dagegen eine heilige Kuh. Außer Bussen würde er keinen anderen Verkehr Verkehr an Markttagen zulassen.

Elisabeth Brock ist der Meinung, „dass der Autoverkehr an Markttagen möglichst weitgehend reduziert werden muss“. Besonders das Aus- und Einparken zwischen all den Leuten sei brandgefährlich. Ein anderes Ärgernis aus ihrer Sicht: Hunde auf dem Wochenmarkt. Dabei verbiete die Marktordnung das Mitführen von Hunden.

"Verzicht aufs Auto schlicht unmöglich"

„Man kann es schon gar nicht mehr hören, die ,Never ending story‘ um das Thema Autoverkehr in Kempten“, schreibt Silvia Fischer aus Lauben. „Zum Glück besteht der Stadtrat nicht nur aus der Grünen Fraktion und weiteren Ökos.“ Nachdem viele Händler und Kunden aus dem Umland nach Kempten kämen, sei es schlicht unmöglich, auf das Auto verzichten. Den Verkehr um den Markt an den beiden Tagen in der Woche zu regeln, müsse wohl möglich sein. „In anderen Städten klappt es ja auch.“

Soweit sich Günter Gebele aus Immenstadt erinnern kann, gebe es dieses „italienische Chaos“ auf italienischen Märkten nicht. Dort werde die Zufahrt zum Marktgelände generell mit Baken und Gittern versperrt: „Nach meiner Meinung wäre die Sperrung der Durchfahrt ab Poststraße sehr wohl eine Option.“ Die Parkplätze gegenüber der Basilika würde er dann als weitere Ausstellerfläche nutzen. Er fürchtet, „es ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier zu einem schwerwiegenden Vorfall zwischen Fußgängern und Kraftfahrzeug kommt“.

Auf der Internet-Plattform Instagram wird ebenfalls diskutiert. „Einfach generell keine Durchfahrt für Autos“ fordert ein Nutzer. Die Autos seien „nervend und gefährlich“, Busfahrer würden sich schwertun durchzukommen.

Der Verkehrsausschuss des Stadtrats nimmt das Thema demnächst wieder auf die Tagesordnung. Angedacht ist eine Testphase im Herbst. Die Verwaltung favorisiert eine „unechte Einbahnregelung“ ab dem Pfeilergraben. Busse und Radler dürften in beiden Richtungen über den Platz.

