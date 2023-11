Konzentration auf das Nötigste

Die Folgen der weltweiten Verwerfungen wirken sich auch in Kempten aus. Die Kür wird für einige Zeit unerschwinglich sein.

14.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Von einem Segen spricht Kämmerer Matthias Haugg, dass sich die Stadt bis 2019 einen schuldenfreien Kernhaushalt zusammengespart hat. Nur deswegen könne man jetzt Kredite aufnehmen in ungeahnter Höhe. An die 80 Millionen Euro Schulden sind bis Ende 2027 zu erwarten.

Wenn diese Entwicklung selbst prosperierende Städte wie Kempten trifft, muss etwas im Argen liegen. Und es ist ja täglich zu lesen und zu hören von Krieg, Vertreibung, Verwerfungen auf dem Weltmarkt, Inflation, Fachkräftemangel. All das hat Auswirkungen auf hiesige Betriebe, Behörden, auf Kemptenerinnen und Kemptener.

Hätte man Nullzinsphasen besser nutzen können?

War die Idee mit der schwarzen Null am Ende doch nicht so gut? Hätten nicht in Nullzinsphasen manche Projekte schneller und billiger umgesetzt werden können als jetzt, wo die Baupreise durch die Decke gegangen sind? Im Nachhinein müßig, in anderen Zeiten galten andere Prioritäten. Wichtig ist nun, nur Vorhaben anzugehen, die sich partout nicht mehr schieben lassen. Und das extrem kostenbewusst. Es ist noch mehr Kreativität gefragt, als in fetteren Jahren.

Andere Vorzeichen: Willkommen in der Schuldenwirtschaft