Konzert in der Kultbox Kempten: So klingt irische Folkmusik heute

Drei Bands zeigen in der Kemptener Kultbox, wie Traditionelles mitreißend in die Gegenwart weitergeführt werden kann. Eine Band kann allerdings nicht auftreten.

Musikveranstalter Petr Pandula hat es sich zur Aufgabe gemacht, die keltische Folkmusik Irlands, Schottlands und Kanadas in deutsche Säle zu bringen. Für „Irish Heartbeat“ hat Pandula drei Interpreten des frischen, zeitgenössischen Folks zusammengestellt. Mit einer feurigen Musiksession endete nun in der gut besetzten Kemptener Kultbox eine lange Deutschland-Tournee.

Die schlechte Nachricht kommt am Anfang: Die Sängerin Gráinne Holland musste zu Hause nach ihrem kranken Kind schauen und die Tour abbrechen. Für Enttäuschung blieb keine Zeit. Das Ersatz-Trio „Alfie“ mit dem Brüderpaar Ryan und Connnor entschädigt mit echter Handarbeit an Banjo und irischem Dudelsack, an Fiddle und Bouzouki. Ein tragisches Gute-Nacht-Lied, natürlich ein Stück über das irische Guinness-Bier (das im Ausschank vor der Kultbox leider nicht angeboten wurde), und, exotischer, über die Büffeljagd, folgen. Die wilde Jagd auch im übertragenen Sinne: Mit Anklängen aus den Appalachen, aus Irland und dem Bluegrass präsentiert Alfie, wie alle Bands des Abends, eine freie, gegenwärtige Stilform des Irish Folk.

"Irish Heartbeat" in Kempten: Am Ende spielten alle Musikerinnen und Musiker des Abends gemeinsam. Bild: Christian Gögler

In der Band „Fourth Moon“ spielen Musiker aus Italien, Frankreich, Schottland und Wien, die sämtliche Stücke selbst schreiben. Sie huldigen weniger den Traditionen, sondern peitschen ihre scheinbar unendlich wiederkehrende Melodie-Schleifen voran. Darüber improvisieren wie von Zauberhand die Instrumente. Bestechend dabei Ainsley Hamill, die mit ihrer reich modulierenden Stimme einen souligen Touch hinzufügt. Wenn der Bandsound rasanter wird, wagt sie den Sprung an den Bühnenrand, steppt los und gewinnt das Publikum wie im Sturm.

Mairi Rankin spielt die Fiddle mit einem kanadischen Einschlag

Das bekommt nach fünf Jahren in der Kultbox ein Wiederhören mit „The Outside Track“. Die Fast-Frauen-Gruppe mit einem Quoten-Mann an der Gitarre weitet die Grenzen strikter Traditionen. Irische Harfe und die Geschichte über einen Heiratsvermittler treffen auf den kanadischen Einschlag von Mairi Rankin an der Fiddle.

Auf den letzten Metern ihrer 26 Stationen umfassenden Deutschland-Tour geben alle 13 Musiker gemeinsam noch einmal richtig Gas und explodieren bei einer Session förmlich mit Tanz und Spiellaune – erschöpft, aber sichtlich glücklich. Das Publikum geht mit, gerade bei den fröhlichen Klängen. In diese Leichtigkeit mischt Pandula ein Plädoyer für Musiker in digitalen Zeiten. Streaming-Anbieter müssten den Künstlern dringend mehr finanziellen Ausgleich zahlen. Ansonsten stünde die „Verarmung der Kulturlandschaft“ bevor. Hier wäre die Politik mit klaren Regeln gefragt.