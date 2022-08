Mark Forster in Buchenberg: Party pur - und ganz viel Liebe

Sänger Mark Forster bezaubert beim Auftritt in Buchenberg 5000 kleine und große Zuhörer. Die Fans singen die Hits begeisert mit. Und dann regnet's Konfetti.

Es ist 21.30 Uhr, als Patricia einen Anruf aus Buchenberg erhält. Eigentlich erwarte sie ihren Freund Noah am Telefon. Doch jemand anderes meldet sich. „Hallo Patricia. Hier ist Mark. Wie geht’s dir?“ Ihre Antwort geht im Jubel der Menge unter. „Ich stehe gerade in Buchenberg mit 5000 Fans und dachte, ich rufe mal an.“ Am Telefon ist niemand Geringeres als Mark Forster. Er steht auf einer Leiter mitten in der Menge und telefoniert mit seinen Fans.

Cap, T-Shirt, Brille, verschmitztes Lächeln – der Sänger ist, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Es scheint, als ob man schon ewig mit ihm bekannt oder befreundet ist. Mark Forster ist an diesem Abend einer von ihnen – dort in der Menge von Buchenberg. Und er feiert das Wiedersehen mit seinen Fans, die – wie es scheint – von Kindesbeinen an seine Musik hören.

Konzert von Mark Forster am Sonntagabend: Etwas von Familienfest

Das Open-Air-Konzert am Sonntagabend hat etwas von einem Familienfest. Eltern strömen mit ihren Kindern auf das Konzertgelände. Viele haben Picknickdecken dabei, die Stimmung ist entspannt. Entspannt geht es auch auf der Bühne zu. Mit einem einfachen „Griaß di’“ hüpft Mark Forster auf die Bühne. Es wird nicht lange geredet, sondern gleich Musik gemacht. Ob Mark-Forster-Fan oder nicht: Seine Lieder hat wohl jeder schon mal irgendwo gehört. „194 Länder“, „Sowieso“ oder „Au Revoir“: Die Menge singt aus voller Kehle mit, jubelt und klatscht.

Über ein Jahr mussten die Fans auf das Konzert warten. Bereits 2021 sollte die „Liebe“-Tour stattfinden. Corona vereitelte jedoch die Open Airs. „Endlich können wir wieder auf Tour gehen“, sagt der 39-jährige Sänger. „Trotzdem wäre es komisch, so zu tun, als ob es kein Corona und keinen Krieg mitten in Europa geben würde. Deshalb lasst uns Liebe verbreiten.“

Im Hintergrund laufen Kindervideos von Mark Forster

2018 veröffentlichte Mark Forster sein gleichnamiges Album mit millionengestreamten Hits wie „Einmal“ – ein Lied über die Momente im Leben, die sich nicht wiederholen. „Wie als ich Paragraphen büffeln sollte, ich wüsst es besser heute. So viel Zeit vergeudet“, singt er. Im Hintergrund laufen Kindervideos. Sie erzählen von Mark Forster, der sein Studium der Rechtswissenschaft abbrach und schließlich als Sänger erfolgreich wurde, dessen Lied „Wir sind groß“ zur EM 2016 auf und ab lief. Sie erzählen von Freude, Liebe und Trauer. „Und ich war da zum Glück“, singt Forster, und die Fans stimmen mit ein.

Hin und wieder ruft Mark Forster ins Mikro: "Wie geht's euch, Buchi?" Der Name Buchenberg ist ihmn scheinbar zu sperrig

Mark Forster weiß, wie er die Menge zum Feiern bringt. Konfettikanonen, Luftschlangen und ein mitreißendes Orchester: Sein Konzert ist eine ausgelassene Party an diesem Abend. Es braucht keine großen Worte oder Vorreden, keine ausgefallenen Choreografien oder bunte Outfits. Der Abend lebt von der Musik und Mark Forster, der hin und wieder „wie geht’s euch, Buchi“ ins Mikrofon ruft. (Der Name Buchenberg war ihm dann doch zu sperrig). Und „Buchi“ schreit begeistert zurück „guuut“ und feiert seinen Mark. Zum großen Finale hat Mark dann noch eine besondere Überraschung: Er verabschiedet sich mit einem großen Feuerwerk und nochmals einer Ladung Konfetti. Denn wie heißt es so schön in „Chöre“: „Ich lass’ Konfetti für dich regnen und schütt’ dich damit zu.“

