Kemptens Kornhaus-Umbau: Soll Blattgold "ein bisschen Glanz" in den großen Saal bringen?

Das 25,6-Millionen-Euro-Projekt in Kempten kommt voran. Jetzt gibt es Pläne, wie der Saal im Kornhaus aussehen soll. "Edel, zurückhaltend und elegant".

19.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Will die Stadt das Kornhaus jetzt auch noch vergolden? Übertrieben könnte man es so formulieren. Tatsächlich geht es allerdings nur um ein paar kleine gestalterische Elemente an den Säulen im großen Saal. Und es geht auch nicht um hochwertiges Gold, das sich andere ins Bankschließfach legen, sondern um hauchdünnes, einfaches Blattgold. Wenn überhaupt.

