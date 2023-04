Im Kellerraum eines Hauses in Kempten haben Zeugen eine Schlange gefunden. Wem gehört die Kornnatter?

23.04.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Zeugen haben am Samstagmorgen gegen 8 Uhr im Kellerraum eines Wohnhauses in der Duracher Straße in Kempten, St. Mang, eine Kornnatter gefunden. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Kornnatter in Kempten gefunden: Eigentümer soll sich bei der Polizei melden

Der Eigentümer der Schlange wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kempten zu melden.

