Der erste Schultag ist für die ganze Familie etwas Besonderes. Doch die Einschulung eines Kindes ist richtig teuer. Es gibt aber Hilfe.

07.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Sie bleibt sowohl den Kindern als auch den Eltern in Erinnerung; vom Nachwuchs wird sie meist herbeigesehnt, die Erwachsenen erwarten sie oft mit gemischten Gefühlen: die Einschulung. In Kempten steht sie nun für 683 Kinder an. Doch nicht nur emotional ist der erste Schultag spannungsgeladen.

